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Гросси посетит Москву 22 декабря

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Фото: REUTERS/Jung Yeon-je
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен посетить Москву. Как сообщил 21 декабря постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов, визит запланирован на 22 декабря.

Уточняется, что в рамках визита состоятся консультации по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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«Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся в Москве уже завтра и будут эти консультации посвящены вопросу, или, точнее, инициативе гендиректора относительно создания зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС», — сообщил Ульянов на пресс-конференции.

Он также отметил, что создание защитной зоны вокруг ЗАЭС требует наличия серьезных механизмов ее мониторинга, а сам процесс создания этой зоны сейчас «идет ни шатко ни валко». Кроме того, нахождение экспертов МАГАТЭ на всех атомных электростанциях Украины никак не затронет интересы России, уточнил дипломат.

Известно, что с российской стороны на консультациях будет присутствовать делегация с участием представителей Министерства иностранных дел (МИД) России, «Росатома», Министерства обороны РФ, Росгвардии и Ростехнадзора.

Ранее, 17 сентября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол. Он должен защитить станцию от осколков ракет и самодельных взрывных устройств, запущенных с дронов.

До этого, 15 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва напрямую обсуждает параметры договоренности по Запорожской АЭС с секретариатом Международного агентства по атомной энергии, посредники в Париже России не нужны. Таким образом она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он якобы сыграл важную роль в организации визита миссии на станцию.

Ранее, 13 декабря, Макрон заявлял о выводе тяжелых и легких вооружений с территории атомной станции в Запорожье перед началом международной конференции по помощи Украине в Париже. Он не пояснил эту информацию, притом что сообщений об отводе не было.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на ЗАЭС не было и нет российских тяжелых вооружений, контакты Москвы с МАГАТЭ по вопросу безопасности станции продолжаются, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси позже подтвердил слова Пескова.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС. Так, 10 декабря украинские войска выпустили 15 снарядов в районе береговой линии Энергодара в Запорожской области. 20 ноября украинские боевики нанесли 15 ударов по территории станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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