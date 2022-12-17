Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол

Защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пока он спасет от осколков и СВУ (самодельных взрывных устройств. — Ред.) с дронов. В дальнейшем будет серьезнее», — написал он в своем Telegram-канале.

12 декабря страны G7 поддержали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают». Глава агентства подчеркнул, что нельзя обстреливать станцию «ни сверху, ни снизу, ни из-под земли».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС. Так, 10 декабря украинские войска выпустили 15 снарядов в районе береговой линии Энергодара в Запорожской области. 20 ноября украинские боевики нанесли 15 ударов по территории станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».