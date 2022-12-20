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Белый дом сообщил об активных переговорах с РФ по поводу освобождения Уилана

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Фото: ТАСС/YURI KOCHETKOV
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Вашингтон ведет с Москвой активные переговоры по поводу возможности освобождения осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана в рамках обмена заключенными. Об этом заявил во вторник, 20 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Мы продолжаем вести с нашими российскими собеседниками активные обсуждения, направленные на обеспечение освобождения Пола. Я не буду вдаваться в детали этих обсуждений», — сказал он на брифинге.

Ранее, 12 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация президента США Джо Байдена намерена проявить изобретательность в решении вопроса об освобождении Уилана. Он добавил, что американская сторона будет держать всю механику дипломатии и диалога в рамках канала коммуникации.

8 декабря бывший американский дипломат Билл Ричардсон, в свою очередь, выразил желание организовать переговоры с властями РФ по поводу освобождения Уилана. Адвокат россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять Пола Уилана и американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на Бута. Но по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен «один на один».

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Бут был обменян на Грайнер 8 декабря 2022 года. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После этого Уилан заявил, что разочарован усилиями американских властей по его освобождению.

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