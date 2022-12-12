Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом пообещал быть изобретательнее при обмене Уилана
Мир
Украинский депутат призвал исключить Венгрию из НАТО
Мир
Компания Supercell убрала лутбоксы из компьютерной игры Brawl Stars
Экономика
Путин поручил увеличить зарплаты бюджетникам до их фактического темпа роста
Мир
Орбан высмеял коррупционный скандал в Европарламенте
Мир
Посол РФ в Сербии усомнился в разрешении со стороны НАТО ввести военных на север Косово
Мир
Байден заявил, что США не отправляют войска на Украину
Мир
Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении системы ПРО Patriot в Польше
Мир
Боррель подтвердил отсутствие в ЕС согласия по новым санкциям против РФ
Мир
В Турции открыли месторождение нефти на $12 млрд
Интернет
Blizzard подтвердила недоступность Diablo 4 для игроков из РФ и Белоруссии
Мир
Страны G7 поддержали МАГАТЭ в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Белый дом пообещал быть изобретательнее при обмене Уилана

0
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Джо Байдена намерена проявить изобретательность в решении вопроса об освобождении осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом заявил в понедельник, 12 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Обмен с сомнениями: как Виктора Бута удалось вернуть на Родину
Российский бизнесмен и американская баскетболистка Бриттни Грайнер были помилованы

«Мы будем изобретательными, мы будем безустанными в работе с Полом Уиланом, его семьей и близкими, чтобы сделать всё возможное для разрешения его вопроса как можно скорее», — сказал он во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

Он добавил, что американская сторона будет держать всю механику дипломатии и диалога в рамках канала коммуникации.

«Мы намерены доверить ход и модальность данных переговоров соответствующим каналам, однако, как я уже говорил, Россия не ведет переговоры в конструктивном или серьезном ключе по делу Пола Уилана, рассматривая его дело отдельно от дел других осужденных американцев», — сказал Прайс.

Ранее, 11 декабря, специальный посланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс заявил, что администрация США продолжает диалог с Россией по делу американца Пола Уилана. Он также сообщил, что разговаривал с Уиланом в пятницу и передал ему, что не только он, но и президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен сосредоточены на его освобождении.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После этого Уилан заявил, что разочарован усилиями американских властей по его освобождению.

3 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022