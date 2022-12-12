Белый дом пообещал быть изобретательнее при обмене Уилана

Администрация президента США Джо Байдена намерена проявить изобретательность в решении вопроса об освобождении осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом заявил в понедельник, 12 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы будем изобретательными, мы будем безустанными в работе с Полом Уиланом, его семьей и близкими, чтобы сделать всё возможное для разрешения его вопроса как можно скорее», — сказал он во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

Он добавил, что американская сторона будет держать всю механику дипломатии и диалога в рамках канала коммуникации.

«Мы намерены доверить ход и модальность данных переговоров соответствующим каналам, однако, как я уже говорил, Россия не ведет переговоры в конструктивном или серьезном ключе по делу Пола Уилана, рассматривая его дело отдельно от дел других осужденных американцев», — сказал Прайс.

Ранее, 11 декабря, специальный посланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс заявил, что администрация США продолжает диалог с Россией по делу американца Пола Уилана. Он также сообщил, что разговаривал с Уиланом в пятницу и передал ему, что не только он, но и президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен сосредоточены на его освобождении.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После этого Уилан заявил, что разочарован усилиями американских властей по его освобождению.

3 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.