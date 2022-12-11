В США заявили о продолжении диалога с Россией по освобождению Уилана

Администрация США продолжает диалог с Россией по делу американца Пола Уилана. Об этом 11 декабря заявил специальный посланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс в интервью телеканалу CNN.

«Мы привержены тому, чтобы вернуть Пола Уилана домой», — отметил Карстенс.

Спецпосланник также сообщил, что разговаривал с Уиланом в пятницу и передал ему, что не только он, но и президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен сосредоточены на его освобождении.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут был обменен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После этого Уилан заявил, что разочарован усилиями американских властей по его освобождению.