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Маск начал искать нового генерального директора Twitter

CNBC: Маск активно ищет нового генерального директора Twitter
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Владелец и гендиректор Twitter Илон Маск ведет активный поиск нового генерального директора для своей компании. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

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Портал отметил, что Маск ранее уже заявлял, что его должность в качестве генерального директора будет временной.

«Я рассчитываю сократить свое время в Twitter и со временем найти кого-нибудь другого для управления Twitter», — приводит CNBC слова Маска, сказанные в ноябре.

При этом, как напоминает издание, 18 декабря Маск написал в соцсети, что для него нет возможного преемника в компании.

«Вопрос не в том, чтобы просто найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет сохранить Twitter», — отметил бизнесмен.

В тот же день завершилось голосование Маска, в котором он просил пользователей самим решить, оставаться ли ему на посту главы компании. Согласно результатам, всего проголосовали 17,5 млн человек. За то, чтобы Маск прекратил возглавлять соцсеть, выступили 57,5% пользователей. Против высказались 42,5%.

На следующий день Маск пообещал сделать так, чтобы голосовать в опросах об изменении политики соцсети могли только пользователи, у которых есть подписка Twitter Blue.

Кроме того, Маск рассказал подробности про новый алгоритм работы Twitter. Теперь все действия пользователя в соцсети будут учитываться и влиять на его рейтинг.

20 декабря американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс раскритиковал «интуитивный» подход к управлению Twitter, который использует Маск после покупки соцсети.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру.

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