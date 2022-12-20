Маск начал искать нового генерального директора Twitter

Владелец и гендиректор Twitter Илон Маск ведет активный поиск нового генерального директора для своей компании. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Портал отметил, что Маск ранее уже заявлял, что его должность в качестве генерального директора будет временной.

«Я рассчитываю сократить свое время в Twitter и со временем найти кого-нибудь другого для управления Twitter», — приводит CNBC слова Маска, сказанные в ноябре.

При этом, как напоминает издание, 18 декабря Маск написал в соцсети, что для него нет возможного преемника в компании.

«Вопрос не в том, чтобы просто найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет сохранить Twitter», — отметил бизнесмен.

В тот же день завершилось голосование Маска, в котором он просил пользователей самим решить, оставаться ли ему на посту главы компании. Согласно результатам, всего проголосовали 17,5 млн человек. За то, чтобы Маск прекратил возглавлять соцсеть, выступили 57,5% пользователей. Против высказались 42,5%.

На следующий день Маск пообещал сделать так, чтобы голосовать в опросах об изменении политики соцсети могли только пользователи, у которых есть подписка Twitter Blue.

Кроме того, Маск рассказал подробности про новый алгоритм работы Twitter. Теперь все действия пользователя в соцсети будут учитываться и влиять на его рейтинг.

20 декабря американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс раскритиковал «интуитивный» подход к управлению Twitter, который использует Маск после покупки соцсети.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру.