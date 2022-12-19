Голосование Маска о его уходе с поста главы Twitter завершилось
Голосование предпринимателя Илона Маска, накануне предложившего пользователям Twitter решить оставаться ли ему на посту главы компании, завершилось.
Согласно результатам на 19 декабря, всего проголосовали 17,5 млн человек. За то, чтобы Маск прекратил возглавлять соцсеть выступили 57,5% пользователей. Против высказались 42,5%.
Последует ли миллиардер решению голосовавших или останется на своем посту, пока не ясно. Итоги он никак не прокомментировал. Маск не первый раз проводит опросы.
В ноябре он разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter. Такое решение он принял после результатов опроса о восстановлении аккаунта. Из 15 млн респондентов большинство (51,8%) высказалось за.
Несмотря на это, Трамп отказался возвращаться в Twitter.
Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».
Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.