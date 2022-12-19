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Голосование Маска о его уходе с поста главы Twitter завершилось

Больше половины участников опроса Маска проголосовали за его уход с поста главы Twitter
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Фото: Global Look Press/Idrees Abbas
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Голосование предпринимателя Илона Маска, накануне предложившего пользователям Twitter решить оставаться ли ему на посту главы компании, завершилось.

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Согласно результатам на 19 декабря, всего проголосовали 17,5 млн человек. За то, чтобы Маск прекратил возглавлять соцсеть выступили 57,5% пользователей. Против высказались 42,5%.

Последует ли миллиардер решению голосовавших или останется на своем посту, пока не ясно. Итоги он никак не прокомментировал. Маск не первый раз проводит опросы.

В ноябре он разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter. Такое решение он принял после результатов опроса о восстановлении аккаунта. Из 15 млн респондентов большинство (51,8%) высказалось за.

Несмотря на это, Трамп отказался возвращаться в Twitter.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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