Маск пообещал изменить процедуру голосования в опросах Twitter

Американский бизнесмен, владелец компании Twitter Илон Макс 19 декабря пообещал сделать так, чтобы голосовать в опросах об изменении политики соцсети могли только пользователи, у которых есть подписка Twitter Blue.

«Хорошая мысль. Twitter внесет это изменение», — написал Маск в ответ на пост одного из пользователей, в котором тот выразил мнение, что только люди с подпиской должны иметь право участвовать в голосованиях, связанных с политикой соцсети.

Ранее в этот день завершилось голосование Маска, в котором решалось, оставаться ли ему на посту главы компании. Согласно результатам, всего проголосовали 17,5 млн человек. За то, чтобы Маск прекратил возглавлять соцсеть, выступили 57,5% пользователей. Против высказались 42,5%.

Премиальную подписку Twitter Blue перезапустили 13 декабря в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. В ближайшее время соцсеть планирует распространить ее на другие страны. Отмечается, что подписка позволяет получить доступ к определенным функциям, среди которых в том числе «голубая галочка» — символ верификации. Стоимость Twitter Blue составляет $8 в веб-версии в месяц или $11 в месяц на iOS.