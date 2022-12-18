Илон Маск рассказал о новом алгоритме работы Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал подробности про новый алгоритм работы Twitter*. Теперь все действия пользователя в соцсети будут учитываться и влиять на его рейтинг, передает телеканал «Известия». Сначала в поиске будут видны страницы, вызывающие доверие других людей. Для этого пользователям нужно совершать больше хороших и правильных действий.

* Заблокирован на территории России за распространение недостоверной информации.

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