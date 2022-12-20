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В Грузии заявили об участии властей Украины в отправке Саакашвили на родину

Грузинский политик Кобахидзе: власти Украины участвовали в отправке Саакашвили в Грузию
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Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили
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Представители украинских властей участвовали в оправке бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину и именно поэтому сейчас добиваются его освобождения. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

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«У них своего рода ответственность перед Саакашвили. Они отправили Саакашвили в Грузию и чувствуют эту ответственность. Заявление Зеленского лишь подтвердило все это. <...> Власти Украины напрямую участвовали в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию», — сказал он в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что Киев готов принять у себя Саакашвили, гарантировать его безопасность и лечение.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале призвал власти Грузии перевести Саакашвили в любую больницу Украины, другой европейской страны или США.

Как считает депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе, слова Зеленского могут быть связаны с тем, что он плохо проинформирован о делах, по которым обвинен Саакашвили. Кроме того, Зеленского окружают люди, которые поддерживают Саакашвили, добавил политик.

Оппозиционный депутат грузинского парламента Алеко Елисашвили назвал требование Зеленского неадекватным и выразил мнение, что его призыв является вмешательством во внутренние дела Грузии.

При этом он сам обратился с призывом к властям Грузии сделать всё, чтобы Саакашвили «не был в таком психологическом и физическом состоянии», в котором он предстал на распространенных минюстом Грузии кадрах из тбилисской клиники.

Соответствующее видео было опубликовано 14 декабря.

19 декабря руководитель грузинского медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани сообщила, что в анализах Саакашвили нашли ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Большинство тяжелых диагнозов политика могут быть связаны с отравлением, отметила она.

В мае текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси. Спустя несколько месяцев, 19 ноября, его мать Гиули Аласания также рассказала о найденных в организме сына тяжелых металлах. Адвокат политика сообщал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

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