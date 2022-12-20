Во Франции уничтожили 100 млн закупленных в Китае медицинских масок

Власти Франции приняли решение об уничтожении 100 млн медицинских масок, срок хранения которых вышел, сообщает 19 декабря Sud Ouest со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, большие запасы масок FFP1 и FFP2 хранились в логистическом центре в коммуне Канежан близ Бордо (департамент Жиронда). Они были закуплены в Китае в разгар пандемии коронавируса по высокой цене. Предполагалось, что данные маски будут распределены по школам и колледжам страны для персонала учебных заведений.

Однако выяснилось, что из 220 млн масок использовались только 120 млн, а остальные продолжали храниться на складах. Как рассказал источник издания, в ноябре текущего года они были доставлены на завод по переработке отходов, где их и сожгли. Отмечается, что для их перевозки пришлось использовать 130 грузовиков.

Как пишет издание, уничтожение санитарных масок может оказаться только «верхушкой айсберга», так как на данный момент нет достоверной информации о том, сколько еще масок из «стратегического резерва», которые были закуплены в кризисный период эпидемии, правительство уничтожило в последние несколько месяцев.

В издании также подчеркнули, что национальное агентство по здравоохранению Франции отказалось комментировать данный вопрос.

Ранее, 15 декабря, в пресс-службе столичного Роспотребнадзора сообщили о том, что в Москве персоналу учреждений здравоохранения и социальной защиты рекомендовано носить маски из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом.

До этого, 13 августа, власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) отменили требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, введенные ранее в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.