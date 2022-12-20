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Во Франции уничтожили 100 млн закупленных в Китае медицинских масок

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Guillaume Bonnefont
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Власти Франции приняли решение об уничтожении 100 млн медицинских масок, срок хранения которых вышел, сообщает 19 декабря Sud Ouest со ссылкой на источники.

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Как сообщает издание, большие запасы масок FFP1 и FFP2 хранились в логистическом центре в коммуне Канежан близ Бордо (департамент Жиронда). Они были закуплены в Китае в разгар пандемии коронавируса по высокой цене. Предполагалось, что данные маски будут распределены по школам и колледжам страны для персонала учебных заведений.

Однако выяснилось, что из 220 млн масок использовались только 120 млн, а остальные продолжали храниться на складах. Как рассказал источник издания, в ноябре текущего года они были доставлены на завод по переработке отходов, где их и сожгли. Отмечается, что для их перевозки пришлось использовать 130 грузовиков.

Как пишет издание, уничтожение санитарных масок может оказаться только «верхушкой айсберга», так как на данный момент нет достоверной информации о том, сколько еще масок из «стратегического резерва», которые были закуплены в кризисный период эпидемии, правительство уничтожило в последние несколько месяцев.

В издании также подчеркнули, что национальное агентство по здравоохранению Франции отказалось комментировать данный вопрос.

Ранее, 15 декабря, в пресс-службе столичного Роспотребнадзора сообщили о том, что в Москве персоналу учреждений здравоохранения и социальной защиты рекомендовано носить маски из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом.

До этого, 13 августа, власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) отменили требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, введенные ранее в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

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