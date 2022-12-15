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Персоналу медучреждений в Москве рекомендовали носить маски

Роспотребнадзор рекомендовал персоналу московских медучреждений возобновить ношение масок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Москве персоналу учреждений здравоохранения и социальной защиты рекомендовано носить маски из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

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«В учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения рекомендовано ношение масок персоналом, обеззараживание воздуха в помещениях с возможным скоплением людей», — говорится в сообщении.

Рекомендуется также ввести запрет на посещение пациентов родственниками в стационарах и проводить термометрию у амбулаторных пациентов при входе в медучреждение.

Что касается учреждений образования, то на данный момент, как добавили в ведомстве, ни одна образовательная организация города полностью не закрыта из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. Учебный процесс приостанавливается только в отдельных зданиях, классах или группах.

Ранее масочный режим ввели в стационарных и амбулаторных медицинских организациях Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление 13 декабря подписала главный государственный санитарный врач Северной столицы и руководитель городского Роспотребнадзора Наталия Башкетова. Санкт-Петербург стал первым российским городом, в котором из-за гриппа и ОРВИ были введены маски.

В тот же день в ведомстве сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет на сегодняшний день 52,5%. Среди всех преобладает свиной грипп, он выявлен в 82 субъектах страны.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, обстановка с заболеваемостью гриппом, в том числе свиным, остается напряженной. Для эффективного противодействия распространению вируса она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных вакцин российского производства.

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