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В больницах Санкт-Петербурга ввели масочный режим из-за гриппа и ОРВИ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Масочный режим введен в стационарных и амбулаторных медицинских организациях в Санкт-Петербурге из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач северной столицы и руководитель городского Роспотребнадзора Наталия Башкетова во вторник, 13 декабря.

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«Запретить допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа, за исключением лиц, осуществляющих уход за тяжелыми и лежачими пациентами», — говорится в документе.

Распоряжение вступило в силу 14 декабря и действует до особого распоряжения.

Согласно указу, запрещена госпитализация детей, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу здоровью и жизни.

Кроме того, если в классах учебных заведений отсутствуют более 20% учащихся с признаками ОРВИ, то учебный процесс приостанавливается на срок не менее семи дней.

Ранее, 13 декабря, в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет на сегодняшний день 52,5%. Среди всех преобладает свиной грипп, он выявлен в 82 субъектах страны.

8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас в России напряженная обстановка с заболеваемостью гриппом, в том числе свиным. Для эффективного противодействия распространению гриппа она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря – началу января.

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