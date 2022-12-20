Месси опубликовал фотографию в постели с кубком мира
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси 20 декабря опубликовал фотографию, на которой он лежит в постели с кубком мира.
«Доброе утро», — подписал футболист выложенную в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) фотографию.
Число лайков на публикации в настоящее время перевалило за 16 млн.
Ранее в этот день сообщалось, что фотография Месси с кубком победителя чемпионата мира по футболу набрала самое большое количество лайков в Instagram, обогнав рекорд фото знаменитого куриного яйца.
Отмечается, что пост Месси почти за двое суток набрал 56 475 320 лайков, в то время как фото яйца к этому же времени набрало 56 029 865 лайков.
В финале ЧМ-2022 встретились сборные Аргентины и Франции. Игра состоялась 18 декабря. В ходе основного времени матча команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время соперники также забили друг другу по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2), в которой победу одержали аргентинцы. Таким образом, сборная Аргентины стала чемпионом мира, а Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022.
20 декабря игроки сборной Аргентины вернулась на родину, болельщики встретили игроков бурными овациями. Футболисты сразу же отправились на автобусе на чемпионский парад по улицам Буэнос-Айреса, на которых их ожидали тысячи ликующих фанатов.