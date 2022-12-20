Пост Месси побил рекорд фото яйца по количеству лайков в Instagram

Фотография капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с кубком победителя чемпионата мира по футболу набрала самое большое количество лайков в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), обогнав рекорд фото знаменитого куриного яйца.

По состоянию на 13:03 мск пост Месси почти за двое суток набрал 56 475 320 «сердечек», а фото яйца к этому же времени набрало 56 029 865 лайков.

Таким образом, пост аргентинского футболиста обогнал ранее принадлежавший снимку яйца рекорд по количеству набранных лайков на чуть более 445 тыс.

В финале ЧМ-2022 за победу боролись сборные Аргентины и Франции. Игра состоялась 18 декабря. В основное время матча команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) и победой аргентинцев. Таким образом, команда Аргентины стала чемпионом мира, а Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022.

20 декабря игроки сборной Аргентины вернулась на родину, болельщики встретили игроков бурными овациями. Футболисты сразу же отправились на автобусе на чемпионский парад по улицам Буэнос-Айреса, на которых их ожидали тысячи ликующих фанатов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой его страны на ЧМ-2022. Он отметил, что смотрел финал и считает победу спортсменов из этой страны заслуженной.

Фернандес в свою очередь поблагодарил российского коллегу за поздравление. Он указал, что радость, которая объединяет Аргентину со столькими народами мира, должна послужить примером того, как «наше общество нуждается в единстве и мире».