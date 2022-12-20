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Сборную Аргентины встретили в Буэнос-Айресе ликованием после победы на ЧМ

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Фото: Соцсети
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Сборная Аргентины, победитель чемпионата мира по футболу, 20 декабря вернулась на родину. Болельщики встретили игроков бурными овациями.

Футболисты отправились на автобусе с полуоткрытым верхом на чемпионский парад по улицам Буэнос-Айреса, на которых их ожидали тысячи ликующих фанатов.

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В ходе парада капитан сборной страны Лионель Месси вместе с товарищами чуть не упал с автобуса. Видеозапись опубликовал в Twitter телеканал ESPN Argentina.

Так, Месси с кубком в руках, Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Николас Отаменди и Леандро Паредес залезли на крышу транспортного средства. На одном из поворотов футболисты чуть не попали под кабель, который мог их опрокинуть с крыши. Быстро среагировав, аргентинцы успели пригнуться и удержались на месте.

День возвращения сборной правительство страны объявило выходным, чтобы люди могли вместе со спортсменами отпраздновать триумф.

В финале ЧМ-2022 за победу боролись сборные Аргентины и Франции. Игра состоялась 18 декабря. В основное время матча команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) и победой аргентинцев.

Таким образом, команда Аргентины стала чемпионом мира, а Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022.

После он опубликовал в Instagram (принадлежит организации Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографию с кубком победителя ЧМ. Публикация установила рекорд среди спортсменов по количеству лайков в этой соцсети. Пост Месси набрал больше 43 млн лайков.

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой его страны на ЧМ-2022. Он отметил, что смотрел финал и считает победу спортсменов из этой страны заслуженной.

Фернандес в свою очередь поблагодарил российского коллегу за поздравление. Он указал, что радость, которая объединяет Аргентину со столькими народами мира, должна послужить примером того, как «наше общество нуждается в единстве и мире».

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