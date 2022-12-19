Месси побил рекорд Роналду по количеству лайков в Instagram среди спортсменов

Фото аргентинского футболиста Лионеля Месси с кубком победителя чемпионата мира в Катаре установило рекорд среди спортсменов по количеству лайков в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает газета Tuttosport.

Издание отмечает, что предыдущий рекорд принадлежал португальскому футболисту Криштиану Роналду, который 19 ноября выложил фотографию, на которой он запечатлен во время игры в шахматы с Месси. На данный момент пост набрал 41,9 млн лайков.

При этом пост Месси набрал больше 43 млн лайков.

Накануне в финальном матче чемпионата мира сборная Аргентины обыграла команду Франции. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. Аргентинцы победили после серии пенальти при счете 4:2.

Месси забил в этой игре два гола и был признан лучшим игроком турнира.

Президент РФ Владимир Путин по телефону тепло поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой его страны на ЧМ-2022.