Кинокритик назвал разочарованием публики сериал о принце Гарри и Меган Маркл

Документальный сериал «Гарри и Меган» от Netflix, повествующий о жизни британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, оказался полным разочарованием для публики. На это 20 декабря указал кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

«Можно только поражаться тому, насколько филигранно маркетинговые стратегии Netflix срабатывают на публике. В ноябре сервис выпускает новый сезон «Короны» — и получает огромный успех, пусть даже в топе самого Netflix этот сезон не оказывается, и «Уэнсдэй» находится далеко впереди с его миллиардом часов за первые 28 дней (так Netflix подсчитывает свои рекорды). В декабре, когда «Корона» всё еще среди лидеров по текущему репертуару, сервис выдает 6-серийный сериал «Гарри и Меган», который как бы продолжает «Корону»: всё то же самое, только по-настоящему», — отметил эксперт.

Как указал Сычев, проект возглавил оскаровский номинант и очень крупный документалист Лиз Гарбус, а сами Гарри и Меган рассказывают ей свою «честную» историю от первого лица.

«Их мотивация, конечно, не полученные 100 млн от Netflix за участие в проекте, а честное желание развеять слухи. Расчет оказался верен: проект, разбитый на две части по три серии, выстрелил очень мощно, другое дело, что общий итог всего этого — полное разочарование публики. Выяснилось, что сериал не сообщает практически ничего нового в сравнении с тем, о чем уже было сто раз сказано и написано СМИ», — объяснил кинокритик.

Он предположил, что условия контракта не позволили Лиз Гарбус задать по-настоящему острые вопросы бывшим представителям королевской семьи.

«Звездная пара предлагает нам свою версию всех событий, и досмотреть это до конца сможет уже не каждый. Отсюда — очень низкие оценки у зрителей и критиков. Похоже, перед нами продукт-однодневка, где звезды прорекламировали себя и еще взяли за это деньги. Единственный, кто в этой истории победитель, — это Netflix, которому достались рейтинги. И ведь сериал не хотели выпускать в декабре, планировали отложить на какое-то время, но приняли верное решение — на зависть маркетологам конкурентов», — добавил обозреватель «Известий».

14 декабря стало известно, что сериал «Гарри и Меган» набрал самое большое число просмотров среди документальных фильмов сервиса Netflix. Так, первая часть картины за первую неделю собрала рекордные 81,55 млн часов просмотров по всему миру.

Премьера сериала состоялась 8 декабря. По словам создателей, картина является «рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива».

В сентябре стало известно, что принц Гарри и его жена были понижены в ранге членов королевской семьи. На официальном сайте в разделе о членах семьи Гарри и Маркл опустились почти в самый конец списка.