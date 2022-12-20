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Кинокритик назвал разочарованием публики сериал о принце Гарри и Меган Маркл

Кинокритик Сычев: документальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл стал полным разочарованием для публики
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Фото: Global Look Press/Albert Nieboer
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Документальный сериал «Гарри и Меган» от Netflix, повествующий о жизни британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, оказался полным разочарованием для публики. На это 20 декабря указал кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

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«Можно только поражаться тому, насколько филигранно маркетинговые стратегии Netflix срабатывают на публике. В ноябре сервис выпускает новый сезон «Короны» — и получает огромный успех, пусть даже в топе самого Netflix этот сезон не оказывается, и «Уэнсдэй» находится далеко впереди с его миллиардом часов за первые 28 дней (так Netflix подсчитывает свои рекорды). В декабре, когда «Корона» всё еще среди лидеров по текущему репертуару, сервис выдает 6-серийный сериал «Гарри и Меган», который как бы продолжает «Корону»: всё то же самое, только по-настоящему», — отметил эксперт.

Как указал Сычев, проект возглавил оскаровский номинант и очень крупный документалист Лиз Гарбус, а сами Гарри и Меган рассказывают ей свою «честную» историю от первого лица.

«Их мотивация, конечно, не полученные 100 млн от Netflix за участие в проекте, а честное желание развеять слухи. Расчет оказался верен: проект, разбитый на две части по три серии, выстрелил очень мощно, другое дело, что общий итог всего этого — полное разочарование публики. Выяснилось, что сериал не сообщает практически ничего нового в сравнении с тем, о чем уже было сто раз сказано и написано СМИ», — объяснил кинокритик.

Он предположил, что условия контракта не позволили Лиз Гарбус задать по-настоящему острые вопросы бывшим представителям королевской семьи.

«Звездная пара предлагает нам свою версию всех событий, и досмотреть это до конца сможет уже не каждый. Отсюда — очень низкие оценки у зрителей и критиков. Похоже, перед нами продукт-однодневка, где звезды прорекламировали себя и еще взяли за это деньги. Единственный, кто в этой истории победитель, — это Netflix, которому достались рейтинги. И ведь сериал не хотели выпускать в декабре, планировали отложить на какое-то время, но приняли верное решение — на зависть маркетологам конкурентов», — добавил обозреватель «Известий».

14 декабря стало известно, что сериал «Гарри и Меган» набрал самое большое число просмотров среди документальных фильмов сервиса Netflix. Так, первая часть картины за первую неделю собрала рекордные 81,55 млн часов просмотров по всему миру.

Премьера сериала состоялась 8 декабря. По словам создателей, картина является «рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива».

В сентябре стало известно, что принц Гарри и его жена были понижены в ранге членов королевской семьи. На официальном сайте в разделе о членах семьи Гарри и Маркл опустились почти в самый конец списка.

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