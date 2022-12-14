Сериал «Гарри и Меган» побил рекорд Netflix по просмотрам документальных фильмов

Мини-сериал американского стриминговой платформы Netflix о герцоге и герцогине Сассекских, британском принце Гарри и его жене Меган Маркл набрал самое большое число просмотров среди документальных фильмов сервиса. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило издание The Guardian.

По данным Netflix, первая часть картины, рассказывающая о жизни супругов и их детей, собрала за первую неделю рекордный 81,55 млн часов просмотров по всему миру. Отмечается, что более 28 млн домохозяйств посмотрело хотя бы часть сериала.

Премьера сериала состоялась 8 декабря. Он состоит из шести эпизодов. Как писало агентство Bloomberg, сериал начинается с предупреждения, что данное повествование является «рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива».

Для того чтобы фильм вышел в свет, принц Гарри и Меган Маркл заключили сделку на сумму более £100 млн (около $123 млн) с сервисом Spotify, после того как в 2020 году ушли с поста старших членов королевской семьи из-за семейных разногласий.

18 октября сообщалось, что Netflix решил отложить на следующий год премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Планировалось, что фильм появится на платформе в декабре 2022 года, но официально дата релиза не называлась. Позднее стало известно, что эпизоды всё же будут показаны 8 и 15 декабря. Также сообщалось, что принц Гарри и его супруга намеревались внести несколько правок в фильм.

28 сентября стало известно, что принц Гарри и его жена были понижены в ранге членов королевской семьи. На официальном сайте в разделе о членах семьи Гарри и Маркл опустились почти в самый конец списка.

7 марта 2021 года в интервью телеканалу CBS Маркл рассказала, что у некоторых членов королевской семьи были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына пары. Маркл не стала называть имен, чтобы не нанести «серьезного ущерба», и добавила, что об этом ей рассказал супруг.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование ныне покойной королевы Елизаветы II.