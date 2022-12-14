Реклама
Прямой эфир
Общество
Каждый третий россиянин намерен накрыть новогодний стол фастфудом
Политика
Песков допустил перенос послания Путина на 2023 год
Общество
Совфед одобрил закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев
Политика
В Госдуме допустили попытки США направить Киев на путь диалога с Россией
Мир
Страны ЕС не поддержали идею о создании трибунала по Украине
Мир
СБУ сообщила об обысках на объектах УПЦ в девяти областях
Экономика
Европа начала закупать рекордные объемы дизеля из-за санкций
Общество
Рэпер Oxxxymiron выпустил восьмиминутный дисс на Моргенштерна
Спорт
Тарасова назвала ужасом допуск однополых дуэтов фигуристов к турнирам в Канаде
Мир
Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев
Авто
Aurus объявил о планах коммерческих продаж минивэна и мотоцикла
Политика
В Госдуме указали на разногласия в Евросоюзе по потолку цен на ресурсы из РФ

Сериал «Гарри и Меган» побил рекорд Netflix по просмотрам документальных фильмов

Сериал о принце Гарри и Меган Маркл за первую неделю стал самым успешным документальным релизом Netflix
0
Фото: Netflix
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мини-сериал американского стриминговой платформы Netflix о герцоге и герцогине Сассекских, британском принце Гарри и его жене Меган Маркл набрал самое большое число просмотров среди документальных фильмов сервиса. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило издание The Guardian.

Суверенные нравы: почему интервью герцогов Сассекских не расшатает монархию
Ее имидж под угрозой, но политическая система Великобритании защищена на три поколения вперед

По данным Netflix, первая часть картины, рассказывающая о жизни супругов и их детей, собрала за первую неделю рекордный 81,55 млн часов просмотров по всему миру. Отмечается, что более 28 млн домохозяйств посмотрело хотя бы часть сериала.

Премьера сериала состоялась 8 декабря. Он состоит из шести эпизодов. Как писало агентство Bloomberg, сериал начинается с предупреждения, что данное повествование является «рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива».

Для того чтобы фильм вышел в свет, принц Гарри и Меган Маркл заключили сделку на сумму более £100 млн (около $123 млн) с сервисом Spotify, после того как в 2020 году ушли с поста старших членов королевской семьи из-за семейных разногласий.

18 октября сообщалось, что Netflix решил отложить на следующий год премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Планировалось, что фильм появится на платформе в декабре 2022 года, но официально дата релиза не называлась. Позднее стало известно, что эпизоды всё же будут показаны 8 и 15 декабря. Также сообщалось, что принц Гарри и его супруга намеревались внести несколько правок в фильм.

28 сентября стало известно, что принц Гарри и его жена были понижены в ранге членов королевской семьи. На официальном сайте в разделе о членах семьи Гарри и Маркл опустились почти в самый конец списка.

7 марта 2021 года в интервью телеканалу CBS Маркл рассказала, что у некоторых членов королевской семьи были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына пары. Маркл не стала называть имен, чтобы не нанести «серьезного ущерба», и добавила, что об этом ей рассказал супруг.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование ныне покойной королевы Елизаветы II.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022