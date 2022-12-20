В ЦАР арестовали сотрудников DHL по делу о взрыве посылки в Русском доме

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) в ходе расследования взрыва посылки в Русском доме арестовали ряд сотрудников компании по доставке грузов DHL. Об этом 20 декабря сообщил источник в полиции ЦАР.

«Мы арестовали и опросили двух сотрудников DHL — заместителя генерального директора DHL и менеджера по операциям DHL, который забрал посылку из аэропорта», — цитирует его «РИА Новости».

Арестованные пояснили, что у них нет устройства, с помощью которого можно было бы определить, содержит ли посылка взрывное устройство.

В то же время генерального менеджера DHL полицейские допросить не смогли, она улетела в Камерун в тот же день, когда прибыла посылка, и до сих пор не вернулась.

Правоохранительные органы страны планируют обратиться в Интерпол, чтобы установить личность человека, отправившего взрывчатку главе Русского дома Алексею Сытому. Полицейские проверяют, действительно ли груз пришел из Того и могли ли в DHL подделать адрес отправления.

16 декабря глава Русского дома Алексей Сытый получил посылку, которую вскрыл в кабинете. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой, устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован. Позже стало известно, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени некого Алекса Севильяно Мингуэсы.

На месте покушения была записка с угрозой, исходящей от «всех французов», с призывом к русским убираться из Африки. Глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна в свою очередь заявила, что сообщения о причастности французов к покушению являются ложью и российской пропагандой.

Правоохранительные органы ЦАР назвали произошедшее терактом и усилили меры безопасности в посольстве РФ. Российский МИД выразил надежду на заслуженное наказание для виновных.

19 декабря в российском посольстве в ЦАР сообщили, что Сытый вылетел из Банги в Россию для дальнейшего лечения. Сотни жителей республики собрались у аэропорта, чтобы поддержать пострадавшего.