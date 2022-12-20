Первая ячейка организации «Движение первых» появится в «Артеке»

Первая ячейка новой российской организации детей и молодежи «Движение первых» откроется 20 декабря в международном детском центре «Артек», сообщили «Известиям» представители нового движения.

19 декабря организация, закон о создании которой был принят в июле 2022 года, получила свое название — за него голосовали делегаты первого съезда движения. Он проходит в Москве с 18 по 20 декабря.

О том, что во вторник в российских школах и колледжах должны открыться первые ячейки движения, заявил на съезде министр просвещения Сергей Кравцов. Где конкретно уже готовы открыть ячейки он не уточнил, отметив лишь, что это будет «там, где ребята изъявят желание».

В пресс-службе Минпросвещения «Известиям» точного количества открывающихся ячеек не назвали, сообщив, что «речь идет о старте движения, реализации возможностей самих школьников».

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, один из авторов закона о создании движения Артем Метелев заявил «Известиям», что сколько будет открыто первичных организаций, «сказать сложно».

«Ячейки открывают сами дети. Сейчас делегаты съезда вернутся домой, расскажут, что на нем было, а дальше начнется процесс их создания», — сказал он.

При этом он отметил, что «потенциально в течение какого-то времени ячейки откроются на базе всех школ и колледжей во всех регионах».

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Будут готовы: первая ячейка новой детской организации откроется в «Артеке»