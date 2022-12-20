Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
Экономика
Россияне стали финансово грамотнее в 2022 году
Мир
Небензя указал на отсутствие препятствий для возобновления СВПД
Мир
Около 11 тыс. жалоб на дискриминацию поступило от россиян в 2022 году
Культура
Израильский хореограф назвал «отмену» русской культуры дикостью
Мир
В Румынии появится боевая группа НАТО под руководством Франции
Мир
Постпред Ирана в ООН заявил о готовности провести встречу по СВПД
Мир
Запад уличил Иран в якобы передаче РФ подсанкционных беспилотников
Мир
Небензя опроверг обвинения в использовании Россией иранских БПЛА
Экономика
Криптомошенники начали использовать банкротство FTX для обмана
Мир
В Сирии сообщили о ракетном обстреле пригорода Дамаска
Экономика
В Госдуме предложили субсидировать первый ипотечный взнос

Первая ячейка организации «Движение первых» появится в «Артеке»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая ячейка новой российской организации детей и молодежи «Движение первых» откроется 20 декабря в международном детском центре «Артек», сообщили «Известиям» представители нового движения.

«Будущее у нас хорошее с такой молодежью»
Глава платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров — о новых возможностях для российской молодежи

19 декабря организация, закон о создании которой был принят в июле 2022 года, получила свое название — за него голосовали делегаты первого съезда движения. Он проходит в Москве с 18 по 20 декабря.

О том, что во вторник в российских школах и колледжах должны открыться первые ячейки движения, заявил на съезде министр просвещения Сергей Кравцов. Где конкретно уже готовы открыть ячейки он не уточнил, отметив лишь, что это будет «там, где ребята изъявят желание».

В пресс-службе Минпросвещения «Известиям» точного количества открывающихся ячеек не назвали, сообщив, что «речь идет о старте движения, реализации возможностей самих школьников».

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, один из авторов закона о создании движения Артем Метелев заявил «Известиям», что сколько будет открыто первичных организаций, «сказать сложно».

«Ячейки открывают сами дети. Сейчас делегаты съезда вернутся домой, расскажут, что на нем было, а дальше начнется процесс их создания», — сказал он.

При этом он отметил, что «потенциально в течение какого-то времени ячейки откроются на базе всех школ и колледжей во всех регионах».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Будут готовы: первая ячейка новой детской организации откроется в «Артеке»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022