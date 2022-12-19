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Каждый третий новый Chery Tiggo 4 в РФ куплен с механической коробкой

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Фото: Chery
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Чуть более 30% купленных новых кроссоверов Chery Tiggo 4 в России были проданы с механической коробкой передач. Об этом 19 декабря сообщает агентство «Автостат».

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Самыми популярными стали российские и китайские модели

Специалисты подсчитали, что за 11 месяцев 2022 года жители РФ приобрели 7833 новых кроссовера Chery Tiggo 4. Эксперты отметили, что из них 2392 автомобиля были оснащены механической коробкой передач, что составило 30,5% от общего количества авто этой модели. Оставшиеся почти 70% машин являются автомобилями, у которых роботизированная трансмиссия или вариатор (5441 авто).

Эксперты агентства отметили, что в линейке Chery, предлагаемой на российском рынке, почти все модели укомплектованы автоматической трансмиссией. Исключение составляет кроссовер Chery Tiggo 4, который в стартовых комплектация (Base и Comfort) оснащается механической коробкой, которая работает в паре с полуторалитровым двигателем мощностью 113 л.с.

«Автостат» напомнил, что не так давно на российском рынке дебютировала модель Chery Tiggo 4 PRO, которая является преемником Tiggo 4, однако новый кроссовер тоже имеет версию с механической коробкой передач, Action MT.

1 ноября китайская компания Chery представила первую 8-ступенчатую гидромеханическую коробку-«автомат», на которую у нее есть все интеллектуальные права. У производителя и раньше были «автоматы», 4-ступенчатая коробка AL4-DP0, она устанавливалась на кроссовер Chery Tiggo, но этот агрегат являлся французской разработкой компаний Peugeot, Citroen и Renault. Теперь речь идет об эксклюзивном гидротрансформаторе для Chery. Новым агрегатом китайский производитель заменит в своих автомобилях «автомат» японского производства Aisin. Первыми новую коробку получат кроссоверы Chery и Exeed.

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