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Chery выпустила 8-ступенчатую автоматическую коробку передач
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Chery выпустила 8-ступенчатую автоматическую коробку передач

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Фото: Chery
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Китайская компания Chery представила первую 8-ступенчатую гидромеханическую коробку-«автомат», на которую у нее есть интеллектуальные все права. Об этом 31 октября сообщило издание «Китайские автомобили».

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Издание напомнило, что у Chery и раньше были «автоматы», 4-ступенчатая коробка AL4-DP0, она устанавливалась на кроссовер Chery Tiggo. Но этот агрегат являлся разработкой Peugeot, Citroen и Renault. Теперь речь идет об эксклюзивном гидротрансформаторе для Chery.

Новым агрегатом китайский производитель заменит в своих автомобилях «автомат» японского производства Aisin. Первыми новую коробку получат кроссоверы Chery и Exeed.

Выпуском 8-диапазонного «автомата» займется не сама Chery, а компания Anhui Fuzhen Auto Power System. Прямой связи с Chery у производителя гидротрансформаторов нет, но на эти автоматические коробки автомобилестроительная компания будет иметь полную интеллектуальную собственность.

Подробностей о технических характеристиках «автомата» Chery пока нет. Известно, что ежегодно планируется производить 300 тыс. новых гидротрансформаторов.

31 октября в Москве открыли шоу-рум китайских электромобилей Skywell. Пока на первую и пока единственную модель электрокроссовер ET5 принимают предзаказы, а товарные машины прибудут в конце ноября текущего года. Кроссовер оснащен одним электрическим мотором, приводящим в движение передние колеса (204 л.с., 320 Нм). Полноприводной версии не предусмотрено. До 100 км/ч ET5 разгоняется за 9,6 с, а максимальная скорость ограничена на 150 км/ч.

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