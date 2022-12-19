Гендиректор «Роскосмоса» рассказал о поломке на «Союзе МС-22»

На корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация, из-за которой пришлось отложить выход российских космонавтов в открытый космос. Об этом 19 декабря сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Там два контура: внутренний и внешний. Всё произошло в приборно-агрегатном отсеке. Предварительный осмотр показал, что там есть маленькая дырочка, где-то 0,8 мм, что и привело к разгерметизации. Температура стабилизирована, не поднималась больше 30 градусов. Все эти спекуляции, что больше 50, — этого не было», — сказал он журналистам.

По словам Борисова, жизни космонавтов ничто не угрожает, а корабль находится в рабочем состоянии.

«Сейчас сам аппарат «Союз МС-22» находится в работоспособном состоянии. 16 декабря мы включали двигатели и убедились в его работоспособности. Ситуация действительно не очень приятная», — рассказал Борисов.

Специалисты «Роскосмоса» примут решение о дальнейших действиях в отношении корабля. Не исключено, что он будет использован для спуска российского экипажа на Землю.

«Если ситуация будет находиться под контролем и у нас будет полная уверенность в работоспособности корабля, то он будет использован для штатного спуска экипажа, как и запланировано, в марте», — отметил глава госкорпорации.

В случае неблагоприятного развития событий на Международную космическую станцию (МКС) будет отправлен запасной корабль.

О повреждении обшивки корабля «Союз МС-22» стало известно 15 декабря. Российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Работы по выходу в открытый космос были приостановлены. Температура в жилом отсеке корабля составила около 30 градусов.

Тем же днем в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассказали об успешном испытании двигателей корабля «Союз МС-22». Температура и влажность внутри космического судна находились в допустимых пределах, все системы МКС работали нормально и экипажу станции ничего не угрожало.

17 декабря в госкорпорации «Роскосмос» рассказали об обстановке на МКС: космонавты готовились к выходным, занимаясь хозяйственно-бытовой деятельностью.

На следующий день появилась информация о сроках отправки корабля-спасателя к МКС. Для замены поврежденного корабля «Союз МС-22» на «Союз» «Роскосмосу» понадобится около месяца.

19 декабря стало известно, что специалисты «Роскосмоса» установили точное место повреждения корабля «Союз МС-22». Оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.