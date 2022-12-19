В МИД РФ назвали враждебными планы Греции поставить Украине ЗРК С-300

Планы Греции поставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 являются провокационными и враждебными по отношению к России. Об этом 19 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», — заявила она, добавив, что согласно проведенным опросам, большая часть граждан Греции выступает против накачивания Украины оружием.

Захарова подчеркнула, что поставки вооружений для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Афин являются нарушением положений российско-греческих соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года.

«[Эти положения] недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия России. Попрание договорных обязательств неизбежно будет иметь последствия, не говоря уже о существенном ослаблении обороноспособности Греции в сфере ПВО», — отметила представитель МИДа.

Она также добавила, что вся военная техника, переданная Киеву, будет поражена ударами российской армии, и посоветовала греческой стороне пересмотреть свои планы.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена Вооруженными Силами Российской Федерации. Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — резюмировала Захарова.

Ранее, 16 декабря, министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна готова направить Украине ракетные комплексы С-300, если в ответ США направят Афинам комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot для установки их на Крите. Панайотопулос добавил, что такой принцип применим к любой системе ПВО российского производства и позволит направить Киеву не только С-300, но и «Тор-М1» или «Осу-АКМ».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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