Греция направит Украине вооружение только взамен на ПРО Patriot из США

Греция готова направить Украине ракетные комплексы С-300, если в ответ США направит Афинам комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot для установки их на Крите. Об этом 16 декабря заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос.

«Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции в национальную систему ПВО, С-300 можно удалить», — приводит его слова издание Pronews.

Панайотопулос также добавил, что такой принцип применим к любой системе ПВО российского производства и позволит направить Киеву не только С-300, но и «Тор-М1» или «Оса-АКМ».

Еще в конце ноября СМИ узнали о намерениях Греции заменить вооружения российского производства на оружие НАТО.

Отмечалось, что на вооружении Греции с 1990-х годов находятся зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Тор-М1», комплексы «Оса-АКМ», «Корнет-Е», «Фагот», десантные корабли на воздушной подушке «Зубр» и бронированные машины пехоты БМП.

В конце октября госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом призвал страну поставлять больше оружия Украине.

19 октября стало известно, что Греция начала передачу Киеву бронированных машин пехоты БМП-1. До этого министерство национальной обороны сообщило, что им будут отправлены на Украину 40 БМП-1. Взамен Греция получит столько же немецких бронемашин.

После этого, в начале ноября, сообщалось, что российские военные уничтожили в Донбассе пять греческих боевых бронированных машин (БМП) сразу после того, как их передали украинской стороне.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».