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Греция направит Украине вооружение только взамен на ПРО Patriot из США

Глава Минобороны Греции Панайотопулос: мы готовы отправить Киеву C-300, если США пришлют нам ПРО Patriot
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Фото: Global Look Press/Michal Fludra
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Греция готова направить Украине ракетные комплексы С-300, если в ответ США направит Афинам комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot для установки их на Крите. Об этом 16 декабря заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос.

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«Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции в национальную систему ПВО, С-300 можно удалить», — приводит его слова издание Pronews.

Панайотопулос также добавил, что такой принцип применим к любой системе ПВО российского производства и позволит направить Киеву не только С-300, но и «Тор-М1» или «Оса-АКМ».

Еще в конце ноября СМИ узнали о намерениях Греции заменить вооружения российского производства на оружие НАТО.

Отмечалось, что на вооружении Греции с 1990-х годов находятся зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Тор-М1», комплексы «Оса-АКМ», «Корнет-Е», «Фагот», десантные корабли на воздушной подушке «Зубр» и бронированные машины пехоты БМП.

В конце октября госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом призвал страну поставлять больше оружия Украине.

19 октября стало известно, что Греция начала передачу Киеву бронированных машин пехоты БМП-1. До этого министерство национальной обороны сообщило, что им будут отправлены на Украину 40 БМП-1. Взамен Греция получит столько же немецких бронемашин.

После этого, в начале ноября, сообщалось, что российские военные уничтожили в Донбассе пять греческих боевых бронированных машин (БМП) сразу после того, как их передали украинской стороне.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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