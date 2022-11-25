СМИ узнали о планах Греции заменить оружие из РФ на системы НАТО
Греция в ближайшие недели начнет замену вооружения российского производства на оружие НАТО. Об этом сообщает «Элефтерос типос».
«В ближайшие недели будет постепенно проходить освобождение от достаточно устаревших российских зенитных комплексов и замена их американскими, что и должно было быть сделано давным-давно», — говорится в материале.
Отмечается, что на вооружении Греции с 1990-х зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Тор-М1», комплексы «Оса-АКМ», «Корнет-Е», «Фагот», десантные корабли на воздушной подушке «Зубр», бронированные машины пехоты БМП.
При этом на протяжении нескольких лет США добиваются замены в стране оружия советского и российского производства на американское.
Ранее, 23 ноября, стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис официально проинформировал парламент страны, что на территории государства будут размещены два радара НАТО. Один из радаров предоставила Испания — TPS-43. Он будет установлен и интегрирован в систему противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Североатлантического альянса (NATINADS) в Румынии.
В конце октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем ближе американские войска к границам России, тем больше опасность для РФ. Таким образом он прокомментировал информацию о размещении в Румынии дивизии США, указав, что данное решение «не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в нашем регионе».