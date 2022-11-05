ВС России уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после передачи Украине

Российские военные уничтожили в Донбассе пять греческих боевых бронированных машин (БМП) сразу после того, как их передали украинской стороне. Об этом написал греческий портал Iskra.

По данным портала, это произошло 28 октября, когда российские войска подавили украинское наступление в Харьковской области в районе села Берестовое.

«В результате действий российских военных 150 украинских солдат погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортера и девять пикапов, переоборудованных в боевые машины», — говорится в материале.

Подчеркивается, что греческие БМП были «серьезным подкреплением для украинцев».

Помимо этого, сообщается об уничтожении российскими военными двух реактивных систем западного огня РМ-70, также переданных Украине Грецией. При этом отмечается, что греческую технику «даже не успели перекрасить».

До этого, 24 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом призвал Грецию поставлять больше оружия Украине.

19 октября стало известно, что Греция начала передачу Украине бронированных машин пехоты БМП-1. До этого министерство национальной обороны сообщило, что им будут отправлены на Украину 40 БМП-1. Взамен Греция получит столько же немецких бронемашин.

Ранее, в конце июня, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявлял, что у Москвы есть сведения о намерении Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву. Он подчеркнул, что власти Греции в числе первых отправили на Украину вооружение, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно используют против мирных жителей Донбасса. По его словам, Афины взяли курс на разрушение многолетних двусторонних отношений с РФ в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах.

5 июня греческий новостной портал pronews.gr сообщил о том, что правительство Греции передало или еще только собирается передать Украине «невероятное количество» оружия и боеприпасов. По имеющейся информации издания, в пакет военной помощи войдут 122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тыс. снарядов калибром 73 мм; 2,1 тыс. реактивных снарядов калибром 122 мм и другое вооружение.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».