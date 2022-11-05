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ВС России уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после передачи Украине

Iskra: пять греческих БМП-1 были уничтожены в Донбассе российской артиллерией
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российские военные уничтожили в Донбассе пять греческих боевых бронированных машин (БМП) сразу после того, как их передали украинской стороне. Об этом написал греческий портал Iskra.

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По данным портала, это произошло 28 октября, когда российские войска подавили украинское наступление в Харьковской области в районе села Берестовое.

«В результате действий российских военных 150 украинских солдат погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортера и девять пикапов, переоборудованных в боевые машины», — говорится в материале.

Подчеркивается, что греческие БМП были «серьезным подкреплением для украинцев».

Помимо этого, сообщается об уничтожении российскими военными двух реактивных систем западного огня РМ-70, также переданных Украине Грецией. При этом отмечается, что греческую технику «даже не успели перекрасить».

До этого, 24 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом призвал Грецию поставлять больше оружия Украине.

19 октября стало известно, что Греция начала передачу Украине бронированных машин пехоты БМП-1. До этого министерство национальной обороны сообщило, что им будут отправлены на Украину 40 БМП-1. Взамен Греция получит столько же немецких бронемашин.

Ранее, в конце июня, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявлял, что у Москвы есть сведения о намерении Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву. Он подчеркнул, что власти Греции в числе первых отправили на Украину вооружение, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно используют против мирных жителей Донбасса. По его словам, Афины взяли курс на разрушение многолетних двусторонних отношений с РФ в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах.

5 июня греческий новостной портал pronews.gr сообщил о том, что правительство Греции передало или еще только собирается передать Украине «невероятное количество» оружия и боеприпасов. По имеющейся информации издания, в пакет военной помощи войдут 122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тыс. снарядов калибром 73 мм; 2,1 тыс. реактивных снарядов калибром 122 мм и другое вооружение.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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