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США потребовали от Греции поставлять больше оружия Украине

СМИ: США хотят, чтобы Греция поставляла больше вооружения Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
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США хотят, чтобы Греция поставляла больше вооружения Украине. Об этом 26 октября сообщила газета Estia.

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По ее данным, 24 октября состоялся разговор между госсекретарем Энтони Блинкеном и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Во время него американский дипломат запросил отправку нового оружия.

«Греция уже отправила стрелковое оружие несовместимого с НАТО калибра и приготовилась отправить бронетехнику восточного производства. Каждая следующая отправка оружия ослабит национальную оборонную систему и возможности сдерживания. Однако США настаивают. Америка смотрит, чтобы ее интересы обслуживались наилучшим способом, а Европа расплачивается за это», — написало издание.

Газета отметила, что Вашингтон обращается ко всем возможным источникам с требованием направить военную технику на Украину.

19 октября стало известно, что Греция начала передачу Украине бронированных машин пехоты БМП-1. До этого министерство национальной обороны сообщило, что им будут отправлены на Украину 40 БМП-1. Взамен Греция получит столько же немецких бронемашин.

До этого, 23 июня, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявлял, что у Москвы есть сведения о намерении Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву. Он подчеркнул, что власти Греции в числе первых отправили на Украину вооружение, которое вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно используют против мирных жителей Донбасса. По его словам, Афины взяли курс на разрушение многолетних двусторонних отношений с РФ в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах.

5 июня греческий новостной портал pronews.gr сообщил о том, что правительство Греции передало или еще только собирается передать Украине «невероятное количество» оружия и боеприпасов. По имеющейся информации издания, в пакет военной помощи войдут 122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тыс. снарядов калибром 73 мм; 2,1 тыс. реактивных снарядов калибром 122 мм и другое вооружение.

Ранее, 31 мая, стало известно, что власти Греции намерены направить на Украину свои устаревшие бронетранспортеры советского образца, которые не нужны самой греческой армии, а взамен их получить новые машины из Германии. Речь идет о передаче Украине бронированных машин пехоты, которые страна получила в 1992 году. Их возраст составляет 40–50 лет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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