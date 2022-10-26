США потребовали от Греции поставлять больше оружия Украине
США хотят, чтобы Греция поставляла больше вооружения Украине. Об этом 26 октября сообщила газета Estia.
По ее данным, 24 октября состоялся разговор между госсекретарем Энтони Блинкеном и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Во время него американский дипломат запросил отправку нового оружия.
«Греция уже отправила стрелковое оружие несовместимого с НАТО калибра и приготовилась отправить бронетехнику восточного производства. Каждая следующая отправка оружия ослабит национальную оборонную систему и возможности сдерживания. Однако США настаивают. Америка смотрит, чтобы ее интересы обслуживались наилучшим способом, а Европа расплачивается за это», — написало издание.
Газета отметила, что Вашингтон обращается ко всем возможным источникам с требованием направить военную технику на Украину.
19 октября стало известно, что Греция начала передачу Украине бронированных машин пехоты БМП-1. До этого министерство национальной обороны сообщило, что им будут отправлены на Украину 40 БМП-1. Взамен Греция получит столько же немецких бронемашин.
До этого, 23 июня, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявлял, что у Москвы есть сведения о намерении Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву. Он подчеркнул, что власти Греции в числе первых отправили на Украину вооружение, которое вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно используют против мирных жителей Донбасса. По его словам, Афины взяли курс на разрушение многолетних двусторонних отношений с РФ в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах.
5 июня греческий новостной портал pronews.gr сообщил о том, что правительство Греции передало или еще только собирается передать Украине «невероятное количество» оружия и боеприпасов. По имеющейся информации издания, в пакет военной помощи войдут 122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тыс. снарядов калибром 73 мм; 2,1 тыс. реактивных снарядов калибром 122 мм и другое вооружение.
Ранее, 31 мая, стало известно, что власти Греции намерены направить на Украину свои устаревшие бронетранспортеры советского образца, которые не нужны самой греческой армии, а взамен их получить новые машины из Германии. Речь идет о передаче Украине бронированных машин пехоты, которые страна получила в 1992 году. Их возраст составляет 40–50 лет.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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