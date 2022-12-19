Президент США Джо Байден не собирается посещать Киев из соображений безопасности, сообщила 18 декабря американская газета Politico.

«В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева в основном из-за рисков, связанных с безопасностью», — сообщает издание, ссылаясь на информацию источников из Белого дома.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что президент США хочет посетить Киев, но ему мешают «некоторые моменты», связанные с безопасностью. Он указал, что в стране с пониманием относятся к тому, что Байден пока не смог приехать.

20 июня сам Байден назвал причину, по которой не планирует в обозримом будущем посещать Киев. По его словам, потенциальная поездка на Украину зависит от множества вопросов, среди них — создаст ли она дополнительные трудности Киеву. Также он допустил, что его визит может отвлечь украинское руководство от происходящего.

В мае Зеленский заявил о важности посещения Киева Байденом. Он указал, что «это было бы важным сигналом».

Между тем еще в апреле китайская газета Global Times указала, что отказ Байдена посетить Киев можно расценить как ограниченность возможностей США. Издание подчеркнуло, что нерешительность Вашингтона доказывает корыстность его целей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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