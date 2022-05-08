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Зеленский заявил о важности посещения Киева Байденом

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Президенту США Джо Байдену было бы важно посетить Киев, заявил 7 мая президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал в интервью Fox News.

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«Я думаю, это очень важно», — сказал украинский лидер по-английски. По словам Зеленского, Байден воспринимается в украинском обществе как «президент крупнейшей демократической цивилизации».

Говоря о возможности визита Джо Байдена в Киев, Зеленский подчеркнул, что «это было бы важным сигналом». По его мнению, это «было бы хорошо», в том числе, и для самого Байдена как для «президента страны, поддерживающей» Украину.

В понедельник, 2 мая секретарь Белого дома Джен Псаки, заявила, что на данный момент администрация Белого дома не прорабатывает планы визита президента США на Украину. Ранее на фоне спецоперации по защите Донбасса в Киеве уже побывали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, а также спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина могли бы уже достичь значительных результатов на переговорах, если бы Киев не поменял позицию по указаниям США и Великобритании.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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