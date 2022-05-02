Псаки опровергла слухи о возможном приезде Байдена на Украину в ближайшее время

В настоящий момент у президента США Джо Байдена нет планов посетить Украину. Об этом в понедельник, 2 мая, в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«В настоящее время такие планы не находятся в процессе реализации. Конечно же, мы продолжим оценивать [ситуацию]», — сообщила спикер. Ее слова привело издание Devdiscourse.

Так она ответила на вопрос журналистов о намерении американского лидера по примеру других представителей Вашингтона приехать на Украину.

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин прибыли в Киев с рабочим визитом. Они обсудили ряд важнейших моментов касаемо ситуации вокруг Украины с президентом Владимиром Зеленским.

Американская сторона объявила о выделении свыше $700 млн на прямую и косвенную помощь украинской армии. Кроме того, они передали украинскому президенту информацию о том, что вскоре американские дипломаты вернутся к своей работе на территории Украины.

Зеленский передал американцам план действий по ужесточению санкций против России, а также поблагодарил за военную помощь, которая оказана уже на $3,4 млрд, назвав ее самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация, денацификация Украины и защита мирного населения Донбасса. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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