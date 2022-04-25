Зеленский рассказал о переговорах с Блинкеным и Остином

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеным и главой Пентагона Ллойдом Остином передал американцам план действий по ужесточению санкций против России, а также поблагодарил за военную помощь. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает офис главы государства.

«Зеленский поблагодарил Штаты за санкционное давление на РФ и назвал военную помощь Штатов на 3,4 млрд долларов самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Также Зеленский передал американцам План действий по ужесточению санкций против РФ, разработанный группой Ермака-Макфола, и сообщил о важности доступа украинских товаров на рынок США», говорится в сообщении офиса.

Блинкен и Остин прибыли в Киев для встречи с президентом Украины 25 апреля.

До этого Зеленский на пресс-конференции рассказал о том, что во время встречи с американскими чиновниками речь пойдет о поставках оружия Киеву.

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