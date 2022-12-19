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В России решили законодательно легализовать майнинг криптовалюты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Как выяснили «Известия», Госдума на этой неделе может принять в первом чтении поправки к законопроекту «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предполагается введение в правовое поле России механизма, который будет регулировать деятельность по майнингу криптовалюты и ее продажу.

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«Наш комитет законопроект уже рассмотрел. Хотя не все согласующие органы дали свои официальные ответы. Но мы очень рассчитываем на этой неделе принять в первом чтении, а январе уже доработаем ко второму и третьему чтению», — сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку «Известиям» Анатолий Аксаков, отметив, что законопроект, в частности, получил поддержку Минфина.

По его словам, майнинг как бизнес давно существует в России, но до сих пор никак не регулируется, хотя им занимается большое количество граждан.

«Крупные майнеры, которые посвятили этому свою жизнь, сейчас обращаются к нам с просьбой ввести их деятельность в правовое пространство, чтобы они нормально работали, платили налоги и не испытывали страха перед проверяющими их структурами, в том числе силовыми. Поэтому очевидно, что закон очень нужен», — пояснил Анатолий Аксаков.

Зампред комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов добавил, что документ, который вносит поправки в закон о ЦФА не принимался в силу долгих согласований с Банком России.

«Сначала была очень жесткая позиция ЦБ, который не поддерживал законопроект, и более лояльная Минфина. После длительных переговоров происходило сближение данных позиций. В итоге мы достигли компромисса, поэтому законопроект готов к рассмотрению. Надеюсь, что до Нового года он будет принят в первом чтении», — подчеркнул парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пост с криптой: в России могут легализовать деятельность майнеров

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