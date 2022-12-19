NASA опубликовало спутниковый снимок обесточенной после российских ударов Украины

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видна Украина, оставшаяся без электричества после российских ударов 16 декабря.

На фотоснимке от 17 декабря видно, как освещение на территории Украины значительно сокращено, тогда как в соседних государствах видны яркие световые всполохи городского освещения и инфраструктурных объектов.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 17 декабря сообщил, что ВС России 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

Он уточнил, что в результате удара переброска иностранного оружия и боеприпасов сорвана, выдвижение резервов в районы боевых действий блокировано, а оборонные предприятия Украины остановлены.

В генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что ВС РФ выпустили 70 крылатых и четыре управляемые авиационные ракеты, при этом 60 крылатых ракет якобы были сбиты.

Тогда же сообщалось о воздушной тревоге по всей территории Украины.

ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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