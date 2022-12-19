Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца года
Армия
Стало известно о срыве наступления боевиков в Харьковской области
Армия
Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал о боевых задачах в зоне СВО
Экономика
В «Сбере» заявили о финансировании ВСУ краденными деньгами россиян
Мир
NASA опубликовало спутниковый снимок обесточенной после российских ударов Украины
Спорт
Почетный президент РФС не согласился считать Месси лучшим футболистом
Общество
Юрист предупредил о возможных штрафах в новогодние праздники
Мир
Маск предложил пользователям решить его судьбу на посту главы Twitter
Общество
Аксенов сообщил о снижении аварийности электросетей Крыма на 5-7%
Мир
Великобритания объявила о поставке вооружений Киеву на £250 млн в 2023 году
Наука
Ученые рассказали о разработке лечения редкой наследственной «болезни бабочки»
Туризм
В Россию вернулись около 900 первых застрявших в Египте пассажиров iFly
Сюжет:

NASA опубликовало спутниковый снимок обесточенной после российских ударов Украины

0
Фото: NASA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видна Украина, оставшаяся без электричества после российских ударов 16 декабря.

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

На фотоснимке от 17 декабря видно, как освещение на территории Украины значительно сокращено, тогда как в соседних государствах видны яркие световые всполохи городского освещения и инфраструктурных объектов.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 17 декабря сообщил, что ВС России 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

Он уточнил, что в результате удара переброска иностранного оружия и боеприпасов сорвана, выдвижение резервов в районы боевых действий блокировано, а оборонные предприятия Украины остановлены.

В генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что ВС РФ выпустили 70 крылатых и четыре управляемые авиационные ракеты, при этом 60 крылатых ракет якобы были сбиты.

Тогда же сообщалось о воздушной тревоге по всей территории Украины.

ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022