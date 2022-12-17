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Сунак отказался от идей Трасс по заключению долгосрочных контрактов на газ

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Великобритания не будет заключать долгосрочные контракты о гарантированных поставках газа с зарубежными поставщиками, включая Катар, Норвегию и США. Как сообщает 17 декабря телеканал Sky News, это решение принял новый премьер-министр страны Риши Сунак, таким образом отказавшись от планов своей предшественницы Лиз Трасс.

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«Правительство по-прежнему предпринимает усилия на этом направлении и сохраняет всецелую приверженность укреплению нашей энергетической безопасности, но мы пришли к выводу, что прямые закупки газа — не лучшее вмешательство в рынок», — сообщил телеканалу представитель британского правительства.

Официальный источник также добавил, что созданная Трасс в сентябре специальная рабочая группа по обеспечению поставок энергоносителей была расформирована по указанию Сунака.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что Лондон и Вашингтон заключили новое соглашение в области энергетической безопасности, чтобы снизить «глобальную зависимость» от России. Это зафиксировано в совместном заявлении премьер-министра Великобритании и президента США Джо Байдена.

7 ноября газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания и США находятся на финальной стадии согласования сделки о крупных поставках сжиженного природного газа в 2023 году. Объем предполагаемых поставок может составить до 10 млрд куб. м в год.

2 ноября обозреватель The Hill Роберт Брайс написал, что решение Сунака вновь запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов (фрекинг) в значительной степени отвечает интересам президента РФ Владимира Путина, нанося удар по экономике Великобритании. В статье Брайс напомнил о том, что Сунак, заняв пост премьер-министра, отменил решение его предшественницы Лиз Трасс, которая одним из своих первых шагов на посту отменила запрет на процесс, позволяющий бурильщикам добывать нефть и газ из сланцевых пластов.

До этого, 8 сентября, Трасс, будучи главой правительства, объявила о выдаче 100 лицензий на добычу нефти и газа. Она заявила, что добыча сланцевого газа с помощью фрекинга возобновится там, где это одобрят местные жители. До этого, 26 августа, Трасс сообщила, что энергетический кризис продлится больше полугода и потребует от правительства решительных мер.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

Лиз Трасс заявила о своей отставке с должности премьер-министра 20 октября. Она занимала свой пост всего 44 дня.

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