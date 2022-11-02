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СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину

The Hill: запрет Сунака на фрекинг является подарком Путину и катастрофой для британцев
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Фото: REUTERS/John Sibley
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Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака вновь запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов (фрекинг) в значительной степени отвечает интересам президента РФ Владимира Путина, нанося удар по экономике Великобритании. Об этом пишет обозреватель The Hill Роберт Брайс в среду, 2 ноября.

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В статье Брайс напоминает о том, что Сунак, заняв пост премьер-министра, отменил решение его предшественницы Лиз Трасс, которая одним из своих первых шагов на посту отменила запрет на процесс, позволяющий бурильщикам добывать нефть и газ из сланцевых пластов.

«Введение Сунаком запрета на нефтедобычу из пласта — это подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности. Действительно, Сунак обрекает Британию на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на десятилетия вперед», — написал Брайс.

Он заметил, что сильная энергетическая зависимость от других стран может поставить Великобританию в трудное положение во время кризиса, добавив, что это уже происходит в стране.

По его словам, британцы уязвимы к высоким ценам на газ, потому что страна закрыла свои угольные электростанции и зависит от генераторов, работающих на природном газе.

«Если вы думаете, что возобновляемые источники энергии могут восполнить этот пробел, подумайте еще раз. Последние 12 месяцев или около того доказали, что привязка экономики к погодозависимым возобновляемым источникам энергии — это прямой путь к катастрофе», — отметил автор материала.

8 сентября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о выдаче 100 лицензий на добычу нефти и газа. Она заявила, что добыча сланцевого газа с помощью фрекинга возобновится там, где это одобрят местные жители. До этого, 26 августа, Трасс сообщила, что энергетический кризис продлится больше полугода и потребует от правительства решительных мер.

До этого, 28 августа, агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания рискует столкнуться с угрозой отключения электричества предстоящей зимой, так как дефицит газа в Европе и самом королевстве может поставить под угрозу стабильную работу электростанций. При этом власти королевства вместо борьбы с проблемой скрывают ее от общественности.

22 августа Bloomberg отметил, что энергетический кризис в Великобритании ударит по домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года.

Европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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