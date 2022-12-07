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Британия и США заключили новое энергетическое партнерство

Сунак: Британия и США заключили новое партнерство в области энергетической безопасности
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Ying
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Лондон и Вашингтон заключили новое соглашение в области энергетической безопасности, чтобы снизить «глобальную зависимость» от России. Об этом говорится в совместно заявлении премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента США Джо Байдена, опубликованном в среду, 7 декабря, на сайте британского правительства.

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«В рамках нового «Партнерства по энергетической безопасности и доступности между Великобританией и США» Великобритания и США будут вести работу по снижению глобальной зависимости от российского экспорта энергоносителей, стабилизации энергетических рынков и активизации сотрудничества в области энергоэффективности, ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии», — сказано в документе.

Согласно заявлению, долгосрочной целью является способствование стабильному энергетическому переходу к достижению нулевого показателя выбросов к 2050 году.

Как отмечает «Газета.Ru», стороны продолжат тесное сотрудничество в области улавливания и хранения углерода.

Ранее, 3 декабря, британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен подверг критике решение стран G7 ввести ценовой потолок на российскую нефть. Он допустил, что в такой ситуации Россия просто будет продавать свою нефть Китаю и Индии по рыночной цене.

Страны G7 и Австралии договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс. Блок остановился на отметке в $60, несмотря на то что страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30.

30 ноября экономист Михаил Беляев назвал амбиции США причиной энергетического кризиса в Европе. По его мнению, экономическое и энергетическое сотрудничество России и Европы всегда казалось естественным, особенно после перестройки. Для европейских стран было разумно полагаться на Москву в вопросе энергоснабжения, создавать единый рынок газа и нефти, и только амбиции США смогли вывести эту налаженную систему из равновесия.

Днем ранее обозреватель Bloomberg Джек Виттельс написал, что санкции против российского дизельного топлива станут большой проблемой для Европы. Он отметил, что Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизеля в регионе.

28 ноября агентство предсказало зависимость Запада от Азии без топлива из России. В СМИ подчеркнули, что в условиях отказа стран Европы и США от российских нефтепродуктов создается риск углубления их зависимости от Китая и Кувейта.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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