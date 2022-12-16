Суд арестовал начальника проводившей работы в сгоревшем OBI стройфирмы
Химкинский городской суд Московской области арестовал начальника участка строительной фирмы, проводившей работы в сгоревшем магазине OBI в ТЦ «Мега Химки», передает 16 декабря корреспондент «Известий» из зала суда.
Его заключили под стражу на срок до 9 февраля 2023 года. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека»).
Подозреваемого задержали 14 декабря. На следующий день в Химкинском суде началось слушание дела в отношении этого фигуранта. Тогда он сообщил журналистам, что разрешение на проведение сварочных работ выдавал сам ТЦ «Мега Химки».
В деле о пожаре есть еще два фигуранта — сварщик и прораб. Они были задержаны 12 декабря.
Пожар в OBI вспыхнул 9 декабря, после которого прогремел мощный взрыв. Из-за возгорания обрушилась кровля на площади в 5 тыс. кв. м. Погиб охранник гипермаркета.
По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как заявили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области, причиной возгорания стали не отвечающие требованиям безопасности сварочные работы. Известно, что последняя проверка в OBI в Химках выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности.