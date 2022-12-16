Суд арестовал начальника проводившей работы в сгоревшем OBI стройфирмы

Химкинский городской суд Московской области арестовал начальника участка строительной фирмы, проводившей работы в сгоревшем магазине OBI в ТЦ «Мега Химки», передает 16 декабря корреспондент «Известий» из зала суда.

Его заключили под стражу на срок до 9 февраля 2023 года. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека»).

Подозреваемого задержали 14 декабря. На следующий день в Химкинском суде началось слушание дела в отношении этого фигуранта. Тогда он сообщил журналистам, что разрешение на проведение сварочных работ выдавал сам ТЦ «Мега Химки».

В деле о пожаре есть еще два фигуранта — сварщик и прораб. Они были задержаны 12 декабря.

RIA_8335536 В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье рано утром в пятницу начался пожар. Огонь распространился на площади 18 тыс. кв. м, один человек погиб. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Максим Блинов RIA_8335537 Возгорание началось в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию ТЦ Фото: РИА Новости/Максим Блинов RIA_8335540 По последней информации, площадь пожара составила 18 тыс. кв. м, его удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м. Также произошло обрушение кровли на площади 5 тыс. кв. м Фото: РИА Новости/Максим Блинов TASS_56330469 copy В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. О том, что именно могло сдетонировать, информации пока нет, однако известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами Фото: ТАСС/Дарья Соколова TASS_56330645 copy По словам очевидца, всё начало гореть с крыши. Буквально спустя десять минут пламя охватило нижний этаж магазина OBI Фото: ТАСС/Максим Григорьев RIA_8335541 При пожаре в гипермаркете погиб сотрудник охраны. Эту информацию подтвердили в МЧС Фото: РИА Новости/Максим Блинов TASS_56330689 copy На месте работают пожарные подразделения, в готовность приведена авиация МЧС России. К тушению привлекли более 140 человек и 47 единиц техники Фото: ТАСС/Максим Григорьев RIA_8335555 Экстренные службы объявили четвертый уровень сложности возгорания из пяти Фото: РИА Новости/Максим Блинов RIA_8335548 Экстренные службы назвали причиной возгорания сварочные работы. Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, информировали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание Фото: РИА Новости/Максим Блинов KK301439 (1) copy Гипермаркет OBI почти полностью разрушен после пожара. От здания остались только несущие конструкции каркаса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына TASS_56331276 copy Ущерб может составить примерно 20–30 млрд рублей с учетом стоимости припаркованных рядом автомобилей Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов RIA_8335584 Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На месте ЧП в данный момент работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Пожар в OBI вспыхнул 9 декабря, после которого прогремел мощный взрыв. Из-за возгорания обрушилась кровля на площади в 5 тыс. кв. м. Погиб охранник гипермаркета.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как заявили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области, причиной возгорания стали не отвечающие требованиям безопасности сварочные работы. Известно, что последняя проверка в OBI в Химках выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности.