Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове
Экономика
Безработица в России обновила исторический минимум
Мир
Стоимость военной помощи Нидерландов Украине составила почти €1 млрд
Общество
Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Происшествия
ВСУ в третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Мир
Полиция ЦАР назвала терактом покушение на главу Русского дома
Мир
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Наука
В «Роскосмосе» опровергли информацию о температуре 50 °C на корабле «Союз МС-22»
Мир
Президент Словакии приняла отставку правительства
Политика
МИД назвал покушение на главу Русского дома в ЦАР попыткой навредить отношениям двух стран

Суд арестовал начальника проводившей работы в сгоревшем OBI стройфирмы

Суд арестовал начальника участка фирмы, проводившей работы в сгоревшем OBI в Химках
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Химкинский городской суд Московской области арестовал начальника участка строительной фирмы, проводившей работы в сгоревшем магазине OBI в ТЦ «Мега Химки», передает 16 декабря корреспондент «Известий» из зала суда.

Его заключили под стражу на срок до 9 февраля 2023 года. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека»).

Подозреваемого задержали 14 декабря. На следующий день в Химкинском суде началось слушание дела в отношении этого фигуранта. Тогда он сообщил журналистам, что разрешение на проведение сварочных работ выдавал сам ТЦ «Мега Химки».

В деле о пожаре есть еще два фигуранта — сварщик и прораб. Они были задержаны 12 декабря.

RIA_8335536
В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье рано утром в пятницу начался пожар. Огонь распространился на площади 18 тыс. кв. м, один человек погиб. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
RIA_8335537
Возгорание началось в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию ТЦ
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
RIA_8335540
По последней информации, площадь пожара составила 18 тыс. кв. м, его удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м. Также произошло обрушение кровли на площади 5 тыс. кв. м
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
TASS_56330469 copy
В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. О том, что именно могло сдетонировать, информации пока нет, однако известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами
Фото: ТАСС/Дарья Соколова
TASS_56330645 copy
По словам очевидца, всё начало гореть с крыши. Буквально спустя десять минут пламя охватило нижний этаж магазина OBI
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
RIA_8335541
При пожаре в гипермаркете погиб сотрудник охраны. Эту информацию подтвердили в МЧС
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
TASS_56330689 copy
На месте работают пожарные подразделения, в готовность приведена авиация МЧС России. К тушению привлекли более 140 человек и 47 единиц техники
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
RIA_8335555
Экстренные службы объявили четвертый уровень сложности возгорания из пяти
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
RIA_8335548
Экстренные службы назвали причиной возгорания сварочные работы. Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, информировали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
KK301439 (1) copy
Гипермаркет OBI почти полностью разрушен после пожара. От здания остались только несущие конструкции каркаса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
TASS_56331276 copy
Ущерб может составить примерно 20–30 млрд рублей с учетом стоимости припаркованных рядом автомобилей
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
RIA_8335584
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На месте ЧП в данный момент работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Пожар в OBI вспыхнул 9 декабря, после которого прогремел мощный взрыв. Из-за возгорания обрушилась кровля на площади в 5 тыс. кв. м. Погиб охранник гипермаркета.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как заявили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области, причиной возгорания стали не отвечающие требованиям безопасности сварочные работы. Известно, что последняя проверка в OBI в Химках выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022