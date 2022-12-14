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Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в OBI в Химках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Следователи задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в строительном гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки». Об этом в среду, 14 декабря, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Огненные краски: в подмосковных Химках загорелся OBI
В здании прогремели взрывы — пламя охватило горючие стройматериалы

«Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре города Химки, а также гибель человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к инциденту, продолжается.

Ранее, 12 декабря, стало известно, что подозреваемые по делу о пожаре в OBI сварщик и прораб задержаны.

9 декабря в гипермаркете OBI вспыхнул пожар, а затем прогремел мощный взрыв. Известно, что в OBI находились стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Обрушилась кровля.

Погиб охранник гипермаркета. По данным OBI, во время пожара он вернулся на парковку в ТЦ за машиной.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как заявили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области, причиной возгорания стали не отвечающие требованиям безопасности сварочные работы. Последняя проверка в OBI в Химках выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности.

Как отметил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, по предварительной оценке, пожар в ТЦ «Мега Химки» относится к категории самых крупных и, вероятно, убыток превысит максимальную сумму, которую до этого платили российские страховщики. Он уточнил, что речь может идти о 20 млрд рублей.

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