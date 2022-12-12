По делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» задержаны два человека
Подозреваемые по делу о пожаре в строительном гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки» сварщик и прораб задержаны. Об этом 12 декабря сообщили в главном следственном управлении СК России по Московской области.
«Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в Химках и гибели человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.
9 декабря в гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию «Мега Химки», вспыхнул пожар, а затем прогремел мощный взрыв. Известно, что в OBI находились стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Обрушилась кровля.
Погиб охранник гипермаркета. По данным OBI, во время пожара он вернулся на парковку в ТЦ за машиной.
По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщалось, что последняя проверка в OBI в Химках выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности.