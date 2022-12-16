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ЕС в рамках антироссийских санкций запретил поставку в РФ игрушечных дронов

ЕС запретил поставку в Россию игрушечных дронов, портативных компьютеров и камер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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Евросоюз (ЕС) включил в девятый пакет санкций против России запрет на поставки стране аппаратуры радиоуправления, включая даже игрушечные дроны. Об этом в пятницу, 16 декабря, говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

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«Новые запреты на экспорт будут распространяться на дополнительные промышленные товары и технологии, такие как дроны-игрушки/хобби, портативные компьютеры, камеры и линзы», — указано в тексте.

Девятый пакет санкций ЕС был утвержден ранее 16 декабря. Так, сегодняшнее решение вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций 7 декабря. Накануне агентство Reuters сообщило, что Евросоюз завершил его согласование. При этом, как пояснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, ограничения не будет касаться сферы ядерной энергетики и энергосектора.

В Кремле 16 декабря заявили, что реагировать на девятый пакет санкций ЕС в отношении России пока рано.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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