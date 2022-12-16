IKEA сохранит рабочие места сотрудникам заводов в России на год

Компания IKEA дала гарантии сотрудникам российских заводов по сохранению рабочих мест на ближайшие 12 месяцев. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

«Собрания прошли в Новгороде, Тихвине и Вятке. Всем сотрудникам подписали график на ближайшие три месяца и дали гарантии, что это условие сохранится ближайшие 12 месяцев. Ближайший график на три месяца будет в формате «неделя через неделю», — сказал он ТАСС.

Кроме того, сотрудники профсоюзов отметили, что занятость на ближайший год является одним из новых условий соглашения с новым собственником. Оклады работников будут проиндексированы на 3% с 2023 года.

1 декабря стало известно, что «Яндекс. Маркет» открывает продажу товаров, приобретенных у российского подразделения IKEA. Больше 20 млн товаров будут постепенно появляться в ассортименте маркетплейса. Ранее «Яндекс. Маркет» договорился с IKEA о выкупе всех ее запасов товаров в России.

9 ноября председатель совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group Али Узденов сказал, что группа АФК «Система» рассматривает возможность приобрести российские активы IKEA. Позднее в международной команде компании по отраслевым коммуникациям заявили, что IKEA должна будет получить одобрение российских властей после того, как договорится с покупателями своих заводов в РФ.

В компании тогда уточнили, что заводы в Тихвине, Новгороде и Вятке уже осматривают потенциальные покупатели.

После завершения сделки у IKEA не будет права собственности или сотрудничества с новым владельцем, резюмировали там.

IKEA приостановила работу торговых точек в РФ 4 марта. В середине июня компания сообщила своим сотрудникам о продаже бизнеса в России и роспуске работников.