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Российские власти должны будут одобрить продажу заводов IKEA

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Шведская компания IKEA должна будет получить одобрение российских властей после того, как договорится с покупателями своих заводов в РФ. Об этом «Известиям» 23 ноября рассказали в международной команде компании по отраслевым коммуникациям.

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«Мы не видим возможности возобновления работы в России в ближайшее время», — уточнили там.

В компании также сообщили, что заводы в Тихвине, Новгороде и Вятке уже осматривают потенциальные покупатели. Производство продадут как полностью действующий бизнес с доступной компетенцией и рабочей силой для перезапуска и запуска операций после продажи, уточнили в международном офисе IKEA. Все процессы соответствует типичной сделке по слиянию и поглощению. Для этого также «потребуется одобрение властей».

После завершения сделки у IKEA не будет права собственности или сотрудничества с новым владельцем, резюмировали там.

Ранее, 9 ноября, председатель совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group Али Узденов сказал, что группа АФК «Система» рассматривает возможность приобрести российские активы IKEA.

7 ноября стало известно об отказе Mr.Doors покупать некоторые активы шведской компании после экспертного аудита.

IKEA приостановила работу торговых точек в России 4 марта. В середине июня компания объявила своим работникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала.

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