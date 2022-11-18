Да будет швед: российские мебельщики начали выпускать аналоги IКЕА

Российские мебельные производители начали создавать и продавать аналогичные IKEA товары . Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Например, стартовали продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея» (в IKEA называлась «Хемнес»), разработаны несколько десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей («Лайт»). Число подобных коллекций будет расти — как и в IКЕА, их можно купить и самостоятельно собрать. Эксперты отметили, что пока рано говорить о возможной полноценной замене шведского производителя, поскольку он продавал не только мебель и товары для дома, а целую философию. Но со временем это получится, ведь отечественные компании уже давно научились делать мебель, которая не уступает по качеству европейским аналогам, подчеркнули специалисты.

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Отечественные мебельные производители, которые делали продукцию для покинувшей Россию шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары и создавать новые аналогичные коллекции . Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ (АМДПР).

Например, компания «Ангстрем» начала продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея» — в IKEA она называлась «Хемнес», а Первая мебельная фабрика разработала несколько десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей («Лайт») , рассказали «Известиям» производители. Как и в IKEA, их можно купить и самостоятельно собрать, добавили в АМДПР. В планах — увеличить количество подобных коллекций, отметили в ассоциации.

Есть идея Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Также в числе примеров — «Аскона», у которой было целое производство, настроенное эксклюзивно под IKEA , отметил генеральный директор компании «Этерна», эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин. Как сообщили «Известиям» в «Асконе», продукцию для IKEA производили на отдельном участке в рамках общего производственного комплекса.

— С уходом шведского концерна мы переориентировали этот участок, и теперь там производится продукция для сегмента B2B и для маркетплейсов. Также появилась линейка товаров «а-ля IKEA» — матрасы, диваны, кровати в ценовом сегменте «средний минус» , — рассказали в «Асконе».

Российские мебельщики раньше опасались продавать такие идентичные товары , отметил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. Теперь же они просто переименовывают их и немного меняют — например, была фурнитура европейская, стала турецкая, добавил эксперт. Это ожидаемое развитие событий: таких российских производителей достаточно много, сказал основатель Yaratam Design Петр Сафиуллин. Компании, которые работали на заказы шведского ритейлера, обладают всеми возможностями для производства тех же товаров , добавил он.

Есть идея Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

— Очевидно, что у тех, кто работал только с IKEA, нет других вариантов . Такие товары производили в течение многих лет, и у этих производств нет ни дизайнеров, ни маркетинга, они умеют производить только IKEA, — сказал он.

По словам генерального директора Dantone Home Сергея Воронова, покупатели IKEA не исчезли, им всё еще нужны подобные продукты, добавил он.

Теперь же потребитель снова получит полюбившийся продукт с привычным соотношением цена-качество , сказала директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова.

Практически во всех сегментах российская мебель, по признанию экспертов, является лучшей в мире по соотношению цена-качество, сказали «Известиям» в Минпромторге.

— Наши же компании давно уже научились делать мебель, которая не уступает по качеству европейским производителям, — подтвердил генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов.

В Минпромторге добавили, что производство мебели в РФ в первом полугодии 2022-го относительно аналогичного периода 2021-го увеличилось на 14% — его оценивают в 230 млрд рублей.

Есть идея Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но производителям важно грамотно выстроить маркетинговые программы и переформатировать свои стратегии из b2b сегмента в b2c, подчеркнула Ирина Царькова. Также она отметила, что пока рано говорить о возможной полноценной замене IKEA, поскольку это не только мебель и товары для дома, целая философия — продукт, который создавался десятилетиями .

Но со временем наши производители смогут полностью заменить шведского ритейлера, считает Дмитрий Томилин. Тенденция освежит отечественный мебельный рынок и позволит познакомить клиента с возможностями местных производителей, добавил сооснователь, председатель совета директоров Mr.Doors Максим Валецкий.

Типичный процесс

Раньше те, кто продавал товары, схожие с IKEA, не могли пользоваться каналами, с которыми работала шведская компания, поэтому реализовывали продукцию в онлайне, в мелких розничных сетях, но сейчас никаких ограничений нет , сказал Тимур Иртуганов.

Есть идея Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

— Теперь некоторые компании сотрудничают исключительно с маркетплейсами, другие развивают свои собственные сайты, продают товары в мебельных магазинах и шоурумах. Этот сегмент будет развиваться, и при грамотно выстроенной стратегии развития и продвижения у него большие шансы на успех, — полагает Ирина Царькова.

Мебельщики пытаются воссоздать успешную модель компании — уже сейчас можно зайти в салоны и увидеть, что они стали намного комфортнее для покупателя, отметил Тимур Иртуганов. Например, в «Ангстрем» планируют продавать коллекцию «Фрея» через общероссийскую сеть салонов.

Также у IKEA в России есть четыре своих завода, сейчас компания ищет покупателя на них . В пресс-службе ритейлера «Известиям» сообщили, что « IKEA Industry находится в процессе продажи» . Недавно компания демонстрировала участникам торгов технологии и оборудование на площадках. В организации следуют «типичному процессу слияний и поглощений, и он идет по плану». IKEA договорилась с потенциальными покупателями о неразглашении информации, рассказали в пресс-службе.

Есть идея Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— IKЕА обеспечивала огромный спрос и на товары российских предприятий, перепродавая их в своих магазинах. Если производителям не удастся выйти на новые каналы сбыта, им придется пересматривать бизнес-модели, а это может отразиться на качестве и стоимости продукции в худшую сторону, — считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.