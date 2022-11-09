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Segezha Group оценивает возможность купить российские активы IKEA

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Группа АФК «Система» рассматривает возможность приобрести активы РФ шведской компании IKEA, рассказал старший управляющий партнер инвестиционной компании, председатель совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group Али Узденов в среду, 9 ноября.

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«Мы изучаем возможность покупки российских активов IKEA», — цитирует его ТАСС.

Узденов подчеркнул, что на данный момент АФК «Система» осуществляет анализ предприятий шведской компании. «Также мы готовим конкурсную документацию», — дополнил он.

7 ноября стало известно об отказе Mr.Doors покупать некоторые активы IKEA после экспертного аудита. Как заявил сооснователь, председатель совета директоров Mr.Doors Максим Валецкий, «нам бы пришлось практически заново переоборудовать производства и перезапустить многие процессы, чтобы добиться качества, соответствующего нашей собственной продукции».

3 ноября в пресс-службе Hoff рассказали «Известиям», что компания в случае возобновления работы российских фабрик IKEA готова обеспечивать их стабильными заказами. Также ритейлер заявил, что не входит в ранее распространенный рядом СМИ список компаний — претендентов на покупку заводов IKEA.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В середине июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и о роспуске персонала.

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