Segezha Group оценивает возможность купить российские активы IKEA

Группа АФК «Система» рассматривает возможность приобрести активы РФ шведской компании IKEA, рассказал старший управляющий партнер инвестиционной компании, председатель совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group Али Узденов в среду, 9 ноября.

«Мы изучаем возможность покупки российских активов IKEA», — цитирует его ТАСС.

Узденов подчеркнул, что на данный момент АФК «Система» осуществляет анализ предприятий шведской компании. «Также мы готовим конкурсную документацию», — дополнил он.

7 ноября стало известно об отказе Mr.Doors покупать некоторые активы IKEA после экспертного аудита. Как заявил сооснователь, председатель совета директоров Mr.Doors Максим Валецкий, «нам бы пришлось практически заново переоборудовать производства и перезапустить многие процессы, чтобы добиться качества, соответствующего нашей собственной продукции».

3 ноября в пресс-службе Hoff рассказали «Известиям», что компания в случае возобновления работы российских фабрик IKEA готова обеспечивать их стабильными заказами. Также ритейлер заявил, что не входит в ранее распространенный рядом СМИ список компаний — претендентов на покупку заводов IKEA.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В середине июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и о роспуске персонала.