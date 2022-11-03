Hoff заявил о готовности продавать товары фабрик IKEA

Hoff в случае возобновления работы российских фабрик IKEA готов обеспечивать их стабильными заказами, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании 3 ноября.

Это входит в бизнес-стратегию компании по наращиванию пула поставщиков, способных поставлять качественный и востребованный товар, пояснили в Hoff.

«Важно подчеркнуть, что Hoff уже сотрудничает с широким пулом поставщиков, которые закрывают потребность в продукции с узнаваемым лаконичным стилем и дизайном и, главное, не уступающей по качеству. Поэтому при полноценном возобновлении работы заводов рынок не получит что-то принципиально уникальное, но, безусловно, получит дополнительную вариативность и выбор», — сказали в компании, уточнив, что для рынка это положительный фактор.

При этом в пресс-службе мебельного ритейлера заявили, что компания не входит в ранее распространенный рядом СМИ список компаний —претендентов на покупку заводов IKEA. Hoff не ведет переговоры и не планирует приобретать производственные мощности шведской компании, подчеркнули там.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что после ухода иностранных продавцов мебели, таких как IKEA, больше всех от этого выиграл интернет-ритейлер Ozon. Его полугодовой прирост выручки составил 87%, у Wildberries — 61%. В Hoff тогда отметили, что уход зарубежных конкурентов увеличил трафик компании как в офлайн-, так и в интернет-магазине.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В середине июня производитель мебели объявил сотрудникам о продаже бизнеса в России и о роспуске персонала.