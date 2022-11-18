Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Россияне начали массово продавать квартиры с новым ремонтом
Мир
В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
Мир
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины в $100 млрд
Политика
В Госдуме отвергли призыв МАГАТЭ к России покинуть Запорожскую АЭС
Армия
Еще один ракетный полк начали перевооружать на гиперзвуковые «Авангарды»
Общество
Подозреваемый в резонансном убийстве женщины в Москве задержан под Тамбовом
Экономика
Флагманский магазин H&M в Москве закроется в конце ноября
Мир
В США украинского беженца избили из-за спора о нацистах в его стране
Мир
Макрон выразил надежду на возвращение Украины за стол переговоров с РФ
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Опытное
Мир
Politico сообщила о заморозке ЕС российских активов на €68 млрд
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина за конструктивную позицию по зерновой сделке

«Яндекс Маркет» выкупит все оставшиеся в России товары IKEA

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис «Яндекс Маркет» договорился со шведской компанией IKEA о выкупе всех ее запасов товаров в России. Об этом пресс-служба сервиса сообщает в пятницу, 18 ноября.

Да будет швед: российские мебельщики начали выпускать аналоги IКЕА
Смогут ли отечественные производители полностью заменить ушедший бренд

«Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети.

Продажа товаров IKEA начнется до конца 2022 года, передает RT.

Ранее в этот день в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ (АМДПР) сообщили «Известиям», что отечественные мебельные производители, которые делали продукцию для покинувшей Россию IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары и создавать новые аналогичные коллекции.

Так, компания «Ангстрем» начала продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея» — в IKEA она называлась «Хемнес», а Первая мебельная фабрика разработала несколько десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей («Лайт»), сообщает телеканал «360».

Как и в IKEA, их можно купить и самостоятельно собрать. Также планируется увеличить количество подобных коллекций.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В середине июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в России и о роспуске персонала.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022