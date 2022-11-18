«Яндекс Маркет» выкупит все оставшиеся в России товары IKEA

Сервис «Яндекс Маркет» договорился со шведской компанией IKEA о выкупе всех ее запасов товаров в России. Об этом пресс-служба сервиса сообщает в пятницу, 18 ноября.

«Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети.

Продажа товаров IKEA начнется до конца 2022 года, передает RT.

Ранее в этот день в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ (АМДПР) сообщили «Известиям», что отечественные мебельные производители, которые делали продукцию для покинувшей Россию IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары и создавать новые аналогичные коллекции.

Так, компания «Ангстрем» начала продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея» — в IKEA она называлась «Хемнес», а Первая мебельная фабрика разработала несколько десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей («Лайт»), сообщает телеканал «360».

Как и в IKEA, их можно купить и самостоятельно собрать. Также планируется увеличить количество подобных коллекций.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В середине июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в России и о роспуске персонала.