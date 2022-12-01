«Яндекс Маркет» откроет продажи товаров российского подразделения IKEA

«Яндекс Маркет» днем 1 декабря откроет продажи товаров, приобретенных у российского подразделения IKEA. Больше 20 млн товаров будут постепенно появляться в ассортименте маркетплейса, сообщили в пресс-службе «Яндекс Маркета».

Сервис заранее подготовился к повышенной нагрузке: он будет работать в обычном режиме — без электронных очередей или записи. На старте продаж покупатель сможет заказать ограниченное число самой популярной продукции IKEA, чтобы она досталась как можно большему количеству желающих. При этом если конкретный товар в четверг быстро раскупят, можно попробовать зайти на сервис на следующий день, когда маркетплейс добавит его новую партию.

Получить товары IKEA можно разными способами — например, заказать доставку на дом или самостоятельно забрать посылку в пункте выдачи, уточнили в «Яндекс Маркете».

18 ноября сообщалось, что «Яндекс Маркет» договорился со шведской компанией IKEA о выкупе всех ее запасов товаров в России.

В тот же день в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ рассказали «Известиям», что отечественные производители, которые делали продукцию для покинувшей РФ IKEA, начали создавать новые аналогичные коллекции.

IKEA приостановила работу торговых точек в РФ 4 марта. В середине июня компания сообщила своим сотрудникам о продаже бизнеса в России и роспуске работников.