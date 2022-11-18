Российские мебельщики начали выпускать аналогичные IКЕА товары

Отечественные мебельные производители, которые делали продукцию для покинувшей Россию шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары и создавать новые аналогичные коллекции. Об этом «Известиям» 18 ноября сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ (АМДПР).

Например компания «Ангстрем» начала продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея» — в IKEA она называлась «Хемнес», а Первая мебельная фабрика разработала нескольких десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей («Лайт»), рассказали производители.

Как и в IKEA, их можно купить и самостоятельно собрать, добавили в АМДПР. В планах — увеличить количество подобных коллекций, отметили в ассоциации.

Также в числе примеров — «Аскона», у которой было целое производство, настроенное эксклюзивно под IKEA, отметил генеральный директор компании «Этерна», эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин.

Как сообщили «Известиям» в «Асконе», продукцию для IKEA производили на отдельном участке в рамках общего производственного комплекса.

«С уходом шведского концерна мы переориентировали этот участок, и теперь там производится продукция для сегмента B2B и для маркетплейсов. Также появилась линейка товаров «а-ля IKEA» — матрасы, диваны, кровати в ценовом сегменте «средний минус», — пояснили в «Асконе».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Да будет швед: российские мебельщики начали выпускать аналоги IKEA